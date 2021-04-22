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يوسف الحسيني: "لو مصر بقت ثامن اقتصاد على العالم هسوق ميكروباص" (فيديو)

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:45 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن نسبة النمو الاقتصادي انخفضت هذا العام لـ3.6% بسبب أزمة فيروس كورونا، بينما معدل النمو في المنطقة العربية يقدر تقريبًا بصفر %، وهناك بعض الدول معدلها بالسالب، وهذا دليل على أن القرارات الاقتصادية في مصر حكيمة وحالت دون حدوث انهيار اقتصادي.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، الأربعاء، أن مؤسسات الاقتصادية الدولية مثل مؤسسة فيتش، وبلومبرج، تتحدث بان مصر ستكون من أقوى 20 اقتصاد في العالم في عام 2030، وبعد التقارير الدولية الأخرى تتحدث بأن مصر ستكون الاقتصاد الثاني على العالم في 2030.

وأضاف: "لو مصر بقت ثامن أقتصاد على مستوى العالم مش هصدق نفسي،..هجيب ميكروباصين.. واحد أسوقه والتاني أشغله".

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يوسف الحسيني مصر اقتصاد

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