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"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم

الخميس 22/أبريل/2021 - 04:23 ص
جانب من الندوة
جانب من الندوة
ريهام على
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نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور نُهير الشوشاني، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "أجيال رجال"، بحضور الدكتور حسام أبوالهدى، مستشار رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد كبير من طلاب المدينة الجامعية.

واستعرض الدكتور حسام أبوالهدى، مسؤولية الجامعة ممثلة في رئيسها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها في توفير بيئة إدارية وتنظيمية داعمة للتنظيمات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والتي تشمل اللجنة العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، وكذلك اللجنة التنفيذية التي تتوفر مكاتبها في مختلف كليات الجامعة وتختص بتلقي شكاوى الطالبات، مشيرًا إلى أحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية والتي تنظم الإجراءات التأديبية والعقوبات ضد مرتكبي جريمة العنف سواء أكان من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين.

وأكدت "الشوشاني"، أن جامعة الفيوم تلتزم بتوفير بيئة تعليمية يحظى فيها الطلاب والطالبات بالتقدير والالتزام والمساواة في الحقوق والواجبات ويعد العنف من أخطر الظواهر التي تعوق تحقيق تلك المبادئ.
"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم
"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم
"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم
"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم
"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم
"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم
"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم
"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم
"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم
"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم
"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم
"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم
"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم
"أجيال رجال" ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم

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