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الكشف عن موعد عودة محمد هاني لتدريبات الأهلي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عن موعد عودة محمد هاني ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، عن موعد عودة اللاعب للمشاركة في تدريبات القلعة الحمراء.

موعد عودة محمد هاني ظهير الأهلي 

وأوضح أحمد أبو عبلة أن محمد هاني ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سيعود إلى تدريبات الفريق في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.

وأكد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن محمد هاني سيبدأ الجري يوم الجمعة على أن يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأسبوع من الشهر المقبل.

وتابع أحمد أبو عبلة موضحا أن حالة محمد هاني ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مطمئنة إلى حد كبير، وأن اللاعب يسير بشكل جيد في البرنامج العلاجي والتأهيلي.

الجدير بالذكر أن محمد هاني ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي كان قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر والمباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

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