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قصة حب بين هند صبري وأحمد عز.. أبرز أحداث الحلقة التاسعة من "هجمة مرتدة"

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل هجمة مرتدة، بمفاجأة كبيرة، وهى قصة حب قديمة بين أحمد عز وهند صبري وبمجرد إبلاغ هشام سليم بأنهما في طريقهما للزواج خيرهما بين الاستكمال في العمل المخابراتي أو الزواج، قرر الطرفان في النهاية الانفصال واستكمال الطريق، وسافرا كلا منهما.


عادت دينا أبو زيد التى تلعب دورها النجمة هند صبري إلى مصر وبدأت في عمل حوارات إعلامية حتى رأت سيف، الذى يجسد دوره الفنان أحمد عز بالصدفة على شاشة التليفزيون وبدأ يتابعها حتى إنه تتبعها فى الشارع، كما لاحظته هي الأخرى.


قامت القوات الخاصة المصرية بالقبض على أبو أيوب المصري في العراق واستقدامه في عملية خاصة وبدأ يعترف بطرق نقل المجاهدين إلى مصر عن طريق الأنفاق.

تبرأ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من حفيدته التي تقدمها هند صبري مما أدخلها في حالة نفسية سيئة.


انتهت أحداث الحلقة عندما علم عبد الرحمن أبو زهرة، بمدى وطنبية حفيدته هند صبري وأنها لم تكن في يوم خائنة على الإطلاق مما يسعده ويدخل السرور داخل قلبه.


مسلسل هجمة مرتدة يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مع النجم أحمد عز، والنجمة التونسية هند صبري، والفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، والفنان نضال الشافعي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور، فيدرا ونور محمود، محمد جمعة، يوسف عثمان، و، وومحمود البزاوي، محمد عادل، وهاجر الشرنوبي، مايان السيد.

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