تعرف على وديات صيد المحلة استعدادا لإستئناف الدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صيد المحلة بقيادة طارق السعيد المدير الفني للفريق، على خوض سلسلة من المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري بشهر رمضان.



يخوض فريق صيد المحلة أولي مبارياته مع فريق طنطا خارج أرضه في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل علي ملعب طنطا، ثم المقاولون العرب يوم 20 من شهر رمضان على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.



يذكر أن فريق صيد المحلة عاد للتدريبات في الأيام الماضية عقب حصولة على راحة استمرت لمدة أسبوعين.



يحتل فريق صيد المحلة صدارة مجموعته بالقسم الثالث برصيد 46 نقطة منافسا على بطاقة الصعود للقسم الثاني.

