متحدث الوزراء: تصنيع مليوني جرعة لقاح كورونا محليًا خلال شهرين

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل توقيع اتفاقية لتصنيع لقاح فيروس كورونا بمصر، موضحًا أن مصر لديها بنية أساسية تؤهلها لتصنيع لقاحات كورونا.





وأشار "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن مصر هي أول دول إفريقية توقع اتفاق تصنيع اللقاحات محليًا.



