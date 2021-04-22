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يوسف الحسيني: مصر الطرف الأهم والأكثر فاعلية في خلق مصالحة فلسطينية (فيديو)
الخميس 22/أبريل/2021 - 04:35 ص
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقا على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر.
وقال "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، الأربعاء: "بعض قنوات الإخوان هتقوم وتهاجم هذه الزيارة.. هسألك سؤال واحد، هو الرئيس السيسي هو اللي عمل اتفاقية كامب ديفيد؟، الرجل يتعامل بناءً على ميراثه السياسي".
وتابع، أن مصر هي الطرف الأهم والأكثر فاعلية في خلق مصالحة فلسطينية، وهذا الأمر واضح من الاجتماعات التي حدثت قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى أن إنشاء دولة فلسطينية بجانب الكيان المحتل، لن يحدث دون التواصل مع هذا الكيان، معقبًا: "ينفع أعطي ظهري للكيان المحتل، وأقول مش لاعب".
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