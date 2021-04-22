يوسف الحسيني: مصر الطرف الأهم والأكثر فاعلية في خلق مصالحة فلسطينية (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقا على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر.





وقال "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، الأربعاء: "بعض قنوات الإخوان هتقوم وتهاجم هذه الزيارة.. هسألك سؤال واحد، هو الرئيس السيسي هو اللي عمل اتفاقية كامب ديفيد؟، الرجل يتعامل بناءً على ميراثه السياسي".



