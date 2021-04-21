قبل العودةI أرقام وإحصائيات طنطا في 21 جولة بالقسم الثاني





يمر فريق طنطا بتراجع في النتائج، بعد سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق في المباريات الأخيرة، وضعته في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقاط، عقب مرور 21 جولة، لم يحرز خلالهم سوى 16 هدف، حيث تُعد أسوأ بداية منذ سنوات طويلة خاصة أنه الموسم الماضي كان يشارك في الدوري الممتاز.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا تدريباته الجماعية، بعد قرار اتحاد الكرة توقف دورى القسم الثاني بسبب شهر رمضان المبارك، على أن تستئناف المسابقة المقرر لها في شهر مايو المقبل.

ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 19 نقطة.





ويتبقى لطنطا 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من المريخ والقناة ومنتخب السويس وبورتو السويس وزد والنجوم والداخلية وكوكاكولا وجمهورية شبين والسكة الحديد .





وحقق طنطا 4 إنتصارات فقط، كما تعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وله 16 اهداف وإستقبل مرماه 20 هدف.



حصاد مباريات طنطا



1- فاز فريق طنطا على حساب فريق الزرقا بهدفين نظيفين، في الجولة الأولى .



2- خسر طنطا من الترسانة بهدف نظيف، سجله أحمد مصطفى لالا في الشوط الثاني، من الجولة الثانية .



3- تعادل طنطا مع سرس الليان، بهدفين لكلا منهما، وتقدم سرس الليان بهدفين مقابل هدف عن طريق محمد خيري في الدقيقة 11 ومحمد رمضان حله الهدف الثاني في الدقيقة 16 وقبل ختام الشوط الأول، سجل كريم أسامة هدف لطنطا في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني، خطف طنطا هدف التعادل في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب عبد الرحمن الدح، في الجولة الثالثة .



4- تعادل طنطا مع بتروجت سلبياً، في الجولة الرابعة.



5- فاز طنطا على حساب فريق النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف، تقدم طنطا بهدف نظيف سجله ساهر عبد المنعم في الدقيقة 30.وفي الشوط الثاني واضاف ريمون مانجا لاعب النصر الهدف الثاني لطنطا بالخطأ في مرماه، وتمكن السيد أبو أمنه من تسجيل الهدف الثالث ثم سجل ميدو العطار هدف النصر الأول، وأدرك محمود صلاح الهدف الرابع لطنطا من ركلة جزاء، في الجولة الخامسة .



6- خسر فريق طنطا من المريخ بهدفين نظيفين، سجلهما محمود ابراهيم أجوجو في الدقيقة 20 بالشوط الأول، وتمكن نفس اللاعب من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، في الجولة السادسة .



7- تعادل فريق طنطا مع فريق القناة سلبياً، وأضاع القناة ركلة جزاء للاعب علاء البدري بالشوط الأول، تصدى لها الحارس محمد فتحي، في الجولة السابعة .



8- خسر فريق طنطا من منتخب السويس بهدفين نظيف، وأحرز هدف منتخب السويس الأول اللاعب أحمد فتحي من علامة الجزاء في الدقيقة ال 30 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل اللاعب يوسف محمد الهدف الثاني في الدقيقة ال 90 من الجولة الثامنة.



9- خسر فريق طنطا من فريق بورتو بهدف سيد حمدي في الدقيقة 40 من الشوط الأول، في الجولة التاسعة.



10- تعادل فريق طنطا مع فريق زد بدون أهداف، في الجولة العاشرة .

11- خسر فريق طنطا من فريق النجوم، بهدف نظيف سجله أيمن غباشى من ركلة جزاء في الدقيقة 2 من زمن الشوط الثاني، في الجولة الـ 11 .

12- خسر طنطا من الداخلية، بهدف دون رد سجله مدافع طنطا محمد عوض بالخطأ في مرماه في الشوط الأول، في الجولة الـ 12 .



13- خسر فريق طنطا من فريق كوكاكولا ، بهدف نظيف في الدقيقة 40 من الشوط الأول من عمر المباراة، وفي الدقيقة 40 نجح محمد يسري لاعب كوكاكولا من إدراك هدف المباراة الوحيد ، في الجولة الـ 13 .



14- تعادل فريق طنطا مع فريق جمهورية شبين، بدون أهداف، في الجولة الـ 14 .

15- تعادل فريق طنطا مع فريق السكة الحديد سلبياً، في الجولة الـ 15 .



16- فاز فريق طنطا على حساب الزرقا، بهدفين نظيفين، في الجولة الـ 16 .

17- خسر فريق طنطا من فريق الترسانة، بهدفين مقابل هدف تقدم الترسانة بهدف عن طريق إيهاب فؤاد في الدقيقة 25 وتعادل كريم أسامة لطنطا في الدقيقة 40 ثم أضاف إيهاب فؤاد الهدف الثاني للترسانة من ركلة جزاء بالشوط الثاني، في الجولة الـ 17 .



18- فاز فريق طنطا على فريق سرس الليان بهدفين نظيفين سجلهما محمد ماجد اونش وحسام غالي من ركلة جزاء، في الجولة الـ 18 .



19- خسر طنطا من بتروجت بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدفين نظيفين سجلها رشاد المتولى وإسلام كانو واضاف شيكا الهدف الثالث وتمكن وسامح ابراهيم من تسجيل الهدف الرابع بينما سجل وليد حسن هدف طنطا في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء في الجولة الـ 19.





20- تعادل طنطا مع النصر 2-2 في الجوله الـ20 .



21- تم تأجيل مباراة المريخ وطنطا لأجل غير مسمى بسبب إصابة عدد من لاعبو طنطا بالكورونا بالجولة الـ21 .



وخاض فريق طنطا أولي مبارياته الودية أمام عثماسون، والتي انتهت بفوز طنطا بهدف نظيف سجله ساهر عبدالمنعم، كما يخوض الفريق الطنطاوي اربع مباريات ودية آخري أمام صيد المحلة يوم الأحد المقبل، ثم أمام كفر الشيخ يوم الثلاثاء المقبل، ويليه أمام بلدية المحلة يوم 5 مايو المقبل، ويختتم مبارياته أمام بني عبيد يوم 9 مايو المقبل استعداداً لعودة المباريات الرسمية.





ترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 35 نقطة

2- الترسانة 34 نقطة

3- الداخلية 34 نقطة

4- كوكاكولا 32 نقطة

5- القناة 31 نقطة

6- منتخب السويس 30 نقطة

7- المريخ 27 نقطة

8- بتروجت 27 نقطة

9- النصر 25 نقطة

10- النجوم 25 نقطة

11- زد إف سي 25 نقطة

12- السكة الحديد 25 نقطة

13- جمهورية شبين 23 نقطة

14- الزرقا 22 نقطة

15- طنطا 19 نقطة

16- سرس الليان 19 نقطة