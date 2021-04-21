عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة









اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قرارا تجاه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد خسارة الفريق في مباراة اليوم أمام سموحة بهدف ممقابل هدفين.





وخسر الأهلي في مباراة اليوم أمام ضيفه سموحة بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ستاد السلام والمؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وقرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجديد الثقة في المدرب الجنوب إفريقي والجهاز الفني المعاون له.





ورفض مسؤولو الأهلبي إجراء أي تغيير في الجهاز الفني مؤكدين الثقة الكاملة فيهم خاصة وأنها المباراة الأولى التي يخسرها الفريق في الدوري.