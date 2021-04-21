قصة ظهور ادارية منتخب مصر للكرة النسائية في مسلسل الاختيار







شهدت أحدي حلقات مسلسل الاختيار ظهور مريم الرويني اداري منتخب مصر للكرة النسائية في احدي المشاهد التي جسدت فيها مريم الرويني دور الفتاة المسلمة المحجبة تحمي فتاه مسيحية من الدخول وسط النيران لإنقاذ والدها الذي كان يعمل حارسا لكنيسة ضمن أحداث الشغب خلال فترة الإرهاب أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية .



وجاء ظهور مريم الرويني في هذا المشهد ليكون أول دور تمثيلي لها حيث تمتلك مريم مواهب عديده أبرزها الغناء اضافه الي عملها كاداري لمنتخب مصر للكرة النسائية .



واعربت مريم الرويني عن سعادتها بالمشاركة في احد أفضل اهم مسلسلات رمضان "الاختيار ٢" وقالت إنه برغم دورها الصغير إلا أنه يحمل معاني كثيرة وجذب انتباه الملايين من المشاهدين وتناولته السوشيال ميديا بشكل جيد .



وقالت مريم الرويني "أنا فخورة أني كنت جزء من المسلسل الاكثر مشاهدة في رمضان ٢٠٢١ مع مجموعة كبيرة من الممثلين الكبار ! فخورة و مبسوطة بنفسي و بخطواتي الصغيرة و بشكر عيلتي و صحابي اللي دايماً في ضهري وبيشجعوني في كل خطوة.