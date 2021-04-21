جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة توزع ٣٥٠٠ سلة غذائية رمضانية لمستفيديها

وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة أحد المسارحة، ٣٥٠٠ سلة غذائية رمضانية على الأسر المستفيدة من خدماتها .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية يحيى بن داود محزري، أن الجمعية أنهت المرحلة الأولى من مشروع السلال الرمضانية للأسر ذات الدخل المحدود والمطلقات والأرامل، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ السبت القادم وتتضمن ٢٠٠٠ سلة غذائية و٥٤٥ قسيمة غذائية وأجهزة ومعدات كهربائية .