شاهد.. واعظة بالأزهر: الأعمال المنزلية في رمضان جهاد وعبادة

قالت الداعية أسماء أحمد، واعظة بالأزهر الشريف، إن عمل المرأة في بيتها خلال شهر رمضان عمل عظيم تساهم به في نشر المودة والرحمة في بيتها، ولها اليد في المساهمة في تربية أولادها، وهي مُعينة لزوجها على عمله وعلى دعوته وطلبه للعلم.





وأضافت "أحمد"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الأربعاء، أن العمل الذي تقوم به المرأة شأنه في ذلك شأن سائر الأعمال لا تُثاب عليها المرأة إلا إذا أخلصت فيه النية لله تعالى خاصة في شهر رمضان، مشيرة إلى أنه من المعلوم أن المرأة تستنفد جزءًا كبيرًا من النهار في أعمال المنزل والطعام والشراب.



