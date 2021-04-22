Advertisements
شاهد.. واعظة بالأزهر: الأعمال المنزلية في رمضان جهاد وعبادة
الخميس 22/أبريل/2021 - 04:31 ص
كساب أحمد
Advertisements
قالت الداعية أسماء أحمد، واعظة بالأزهر الشريف، إن عمل المرأة في بيتها خلال شهر رمضان عمل عظيم تساهم به في نشر المودة والرحمة في بيتها، ولها اليد في المساهمة في تربية أولادها، وهي مُعينة لزوجها على عمله وعلى دعوته وطلبه للعلم.
وأضافت "أحمد"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الأربعاء، أن العمل الذي تقوم به المرأة شأنه في ذلك شأن سائر الأعمال لا تُثاب عليها المرأة إلا إذا أخلصت فيه النية لله تعالى خاصة في شهر رمضان، مشيرة إلى أنه من المعلوم أن المرأة تستنفد جزءًا كبيرًا من النهار في أعمال المنزل والطعام والشراب.
وتابعت: "الكثير من النساء يعتقدن أن أعمال المنزل ربما يضيع عليهن الكثيرَ من العبادة والأجر الناتج عنها، إلا أن ذلك غير صحيح قطعًا؛ لأن عملها هذا جهاد وعبادة، فهي تساعد نفسها وغيرها علىٰ العبادة بإعداد الطعام، وتهيئة المناخ المناسب للعبادة، وبجانب ذلك يمكن لها أن تستثمر الوقت الذي تقوم فيه بأعمال المنزل بذكر الله تعالىٰ، وكثرة الاستغفار، والاستماع للقرآن الكريم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements