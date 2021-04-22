Advertisements

شاهد.. واعظة بالأزهر: الأعمال المنزلية في رمضان جهاد وعبادة

الخميس 22/أبريل/2021 - 04:31 ص
الداعية أسماء أحمد
الداعية أسماء أحمد
كساب أحمد
Advertisements
قالت الداعية أسماء أحمد، واعظة بالأزهر الشريف، إن عمل المرأة في بيتها خلال شهر رمضان عمل عظيم تساهم به في نشر المودة والرحمة في بيتها، ولها اليد في المساهمة في تربية أولادها، وهي مُعينة لزوجها على عمله وعلى دعوته وطلبه للعلم.

وأضافت "أحمد"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الأربعاء، أن العمل الذي تقوم به المرأة شأنه في ذلك شأن سائر الأعمال لا تُثاب عليها المرأة إلا إذا أخلصت فيه النية لله تعالى خاصة في شهر رمضان، مشيرة إلى أنه من المعلوم أن المرأة تستنفد جزءًا كبيرًا من النهار في أعمال المنزل والطعام والشراب.

وتابعت: "الكثير من النساء يعتقدن أن أعمال المنزل ربما يضيع عليهن الكثيرَ من العبادة والأجر الناتج عنها، إلا أن ذلك غير صحيح قطعًا؛ لأن عملها هذا جهاد وعبادة، فهي تساعد نفسها وغيرها علىٰ العبادة بإعداد الطعام، وتهيئة المناخ المناسب للعبادة، وبجانب ذلك يمكن لها أن تستثمر الوقت الذي تقوم فيه بأعمال المنزل بذكر الله تعالىٰ، وكثرة الاستغفار، والاستماع للقرآن الكريم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهر رمضان رمضان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير: جماعة مسلحة تسيطر على مدينة قريبة من سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 3 ساعات

محمد الصباحي لـ"الفجر الرياضي" : سيد عبد الحفيظ مُعاقب.. والشعار "وقع مني"

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"جدول للعبادة والصدقات".. كيفية الاستعداد لـ"شهر رمضان"

مسائل فقهية| حكم إفطار المريض والمسافر والحامل والمرضع

الأزهر للفتوى: 10 أخلاق نواجه بها فيروس كورونا

وزير الأوقاف: أزمة كورونا أسقطت أقنعة الجماعات المتطرفة

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

التَّقرب لله والوقاية والإيثار.. "الأزهر" يعلن 10 أخلاقٍ لمواجهة كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

12:29 ص

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

01:32 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر