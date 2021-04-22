Advertisements

أسعار الذهب اليوم الخميس 22-4-2021.. قفزة بسعر المعدن الأصفر

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:00 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
شريف بدر
Advertisements
قفزت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 22-4-2021، ليصعد سعر المعدن الأصفر في الصاغة بنحو 4 جنيهات ليواصل رحلة الصعود التى بدأها منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري.


أسعار الذهب اليوم:


وسجل  سعر الذهب عيار 21  إلى 782 جنيه للجرام

 حقق سعر الذهب عيار 24  إلى 893.75 جنيه للجرام

 بلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 670.25 جنيه

 سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6850 جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة و 23 دقيقة

تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

أهداف مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يسقط أمام سموحة في الدوري

منذ 43 دقيقة

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ 14 دقيقة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ 11 دقائق

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27/11/2019.. وسعر المعدن الأصفر يخالف التوقعات

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28 -11-2019.. المعدن يستقر بعد ارتفاعه أمس

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4/12/2019.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

سعر الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في مصر.. السعر العالمي يواصل الارتفاع

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-2-2020.. أول تراجع خلال الأسبوع بسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-2-2020.. وقفزة بسعر المعدن الأصفر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

09:50 م

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

08:34 م

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

10:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر