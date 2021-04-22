أسعار الذهب اليوم الخميس 22-4-2021.. قفزة بسعر المعدن الأصفر

قفزت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 22-4-2021، ليصعد سعر المعدن الأصفر في الصاغة بنحو 4 جنيهات ليواصل رحلة الصعود التى بدأها منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري.









أسعار الذهب اليوم:









وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 782 جنيه للجرام





حقق سعر الذهب عيار 24 إلى 893.75 جنيه للجرام





بلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 670.25 جنيه





سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6850 جنيه.



