معلق رياضي يرصد صعوبات ومزايا التعليق الكروى في الصعيد





تذخر ملاعب الصعيد بالعديد من المواهب الكروية داخل أروقة المستطيل الأخضر ، وفى الوقت ذاته هناك العديد من النماذج المضيئة التى تضيف لمساتها الجمالية للمتابعين والمشاهدين .



كريم البنا أبن بنى سويف والذى يمارس هواية التعليق الكروى منذ بداية الموسم خاصة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى كانت تشهد تواجد فريق ' اهناسيا ' بتلك المجموعة .



كريم عبد الحكيم رجب وشهرته ' كريم البنا ' من مواليد 20/10/1983 وجاءت بدايته مع مشوار التعليق عن طريق التعليق فى الدورات الرمضانية منذ حوالى15عام ومساندة أشقائه له خاصة محمود عبد الحكيم شقيقه الاصغر .



وقال كريم البنا ل ' الفجر الرياضى' : من أهم مزايا التعليق بالقسم الثالث هو أننى احاول اكتساب الخبرات ومعرفة التفاصيل والكواليس من القسم الثالث ثم الاقسام الاعلى ، لكن فى الوقت ذاته تواجهنى بعض المشكلات منها عدم وجود امكانيات للمعلق من صعوبة الحصول على تشكيل الفرق فى بعض الأحيان بجانب صعوبات تتمثل التصوير وتواجد ادوات التعليق وغيرها وهى أشياء أساسية للمعلق .



واضاف بقوله : مسابقة القسم الثالث بصفة خاصة تحتاج الى الاهتمام والدعم خاصة الامكانيات المادية بالرغم من قوة المنافسة حتى المباراة الأخيرة .



واستكمل قائلا : أسعى بكل قوة للمشاركة في مسابقة أحدى القنوات الفضائية المصرية وأن اظهر بمظهر مشرف يليق ويشرف محافظة بنى سويف وطموحى الأكبر ان اكون إن شاء الله ممثل لبلدى مصر فى قناة bein sport .



وأختتم قائلا : اشرف شاكر مثلى الاعلى فى التعليق وفى الوقت ذاته انا حريص على اتباع اسلوبي وطريقتى ولا اكون شبيه أحد من المعلقين أو مقلدا ، الصعيد مظلوم بكل شئ خاصة أن وسائل الاعلام تهتم اكثر بالمجموعات الاخرى .