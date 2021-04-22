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موسى: إثيوبيا تقدم رسائل مغلوطة للمجتمع الدولي

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:56 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على المقترح الجديد الذي تقدمت به إثيوبيا بعقد اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد الأفريقي؛ لإنهاء حالة الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة، إن "إثيوبيا تقدم مقترحات وتطلب عودة المفاوضات".

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" الأربعاء: "إثيوبيا تقدم رسائل مغلوطة أمام المجتمع الدولي بشأن موقفها من ملء السد، أو أي إجراء بتأخذه لابد أن تأخذه وفقا لموافقة دولتي المصب".

وتابع الإعلامي: "كل القرارات التي تأخذها إثيوبيا مخالفة للقانون الدولي، ومصر وجهت رسائل للمجتمع الدولي بشأن التعنت الإثيوبي في ملف السد".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا المفتي، أصدر، الأربعاء، بيانًا حول القضايا الوطنية الرئيسية، ومن ضمنها المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.

وقال المفتي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا اقترحت عقد اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد الأفريقي؛ لإنهاء حالة الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة، موضحا أن إثيوبيا ظلت ثابتة في المحادثات الجارية بوساطة الاتحاد الإفريقي، زاعمًا أن مصر والسودان تعملان على إخراج الاتحاد الإفريقي من المفاوضات.

وذكر وزير الخارجية الإثيوبية في بيان إن البلاد ترى أن "الطريق للمضي قدما في مفاوضات سد النهضة هو أن تطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي الدعوة إلى اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد الأفريقي".

وأشار إلى أن إثيوبيا كتبت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذه القضية، قائلًا إن «مصر والسودان ضغطتا من أجل سحب القضية من الاتحاد الإفريقي خلال المحادثات الثلاثية».

وأكد مجددا أن إثيوبيا ملتزمة بحل مشاكل إفريقيا بمساعدة الأفارقة، لافتا إلى أن جهود مصر والسودان لاستبعاد الاتحاد الأفريقي من المفاوضات غير مقبولة في إثيوبيا وفقًا لقوله.

وبشأن قضية الحدود بين السودان وإثيوبيا، قال إن إثيوبيا تعطي الأولوية للحل السلمي، مضيفًا أن «ما تردد عن سيطرة السودان على 61 جنديا إثيوبيا كاذب تماما»، حسب مزاعمه.

ولفت إلى أن إثيوبيا ستواصل العمل من أجل حل سلمي لقضية الحدود باستخدام الوسائل السلمية فقط.

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