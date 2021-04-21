النصر يتعاقد مع محلل للأداء البدني ومخطط أحمال







تعاقد نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق مع محمد عثمان لتقييم وتحليل الحالة التدريبية والأداء البدني للاعبين وايهاب سيد محمد مخطط الاحمال للانضمام للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة نافع السعيد بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة للارتقاء بالنواحي البدنية للاعبين من خلال العمل باحدث الاجهرة وبأسلوب علمي.



ويعد محمد عثمان حاصل علي رسالة الدكتوراه فى الاعداد الخاص للاعبي كرة القدم من الاكاديمية الحكومية الروسية للتربية الرياضية بموسكو وسبق له العمل بنادي كوكاكولا مدرب عام ومخطط برامج التدريب بدورى الممتاز ب .



كما عمل مدرب ومحلل الاداء للفريق الأول بنادي الاهلي الليبي بالدوري ودوري ابطال افريقيا ومقيم ومحلل الاداء لمنتخب الكويت بخليجي 23 بالكويت ومدرب الفريق الاول بنادي الساحل الكويتي ومدرب مساعد للفريق الاول بنادي النصر الكويتي ومخطط الاحمال.مدرب مساعد للفريق الاول بنادي النصر الليبي ومخطط الاحمال بالكنفدرالية الافريقية.



وعمل مديرا فنيا لقطاع الشباب والناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك ومديرا فنيا لفريق الشباب بنادي انبي ومديرا فنيا لقطاع الشباب والناشئين لكرة القدم بنادي نجوم المستقبل ومديرا فنيا لفريق الشباب بنادي الفتح السعودي ورئيس لجنة البراعم والمدير الفنى لمنتخبات البراعم بمنطقة الجيزة لكرة القدم و مديـرا فـنيا للفـريق الأول لكرة القدم بنادي جاسكو ومديرا فنيا للفريق الأول بنادي بنها وحقق معه الصعود من دوري القسم الثالث للقسم الثاني.



اما الكابتن ايهاب سيد محمد فقد عمل مديرا فنيا لفريق اللعاب القوي بنادي الشمس والمدير الفني لمنتخب مصر لللخماسي الحديث تحت 17 سنة