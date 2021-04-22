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أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 22-4-2021

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار ليترواح سعر الدولار بين 15.61 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع لتستقر في بداية التعاملات اليوم الخميس.

وسجلت العملة الأمريكية ببنكي الأهلى ومصر أقل سعر للشراء بنحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر ، وفي المصرف العربي الدولي سجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع .

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة ، اليورو إلى 18.65 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني  21.41 جنيه للشراء و21.74 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الدينار الكويتي 48.98 جنيه للشراء و52.14 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.15 جنه للشراء و4.18 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

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