عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن فريقه ارتكب أخطاء في مباراة اليوم أمام سموحة وكلفته الخسارة بهدف مقابل هدفين.









وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"ارتكبنا أخطاء فردية وجماعية عديدة في اللقاء ولم يكن لدينا الطاقة لكي نخوض هذه المباراة".









وتابع :"في المباريات السابقة بذلنا مجهود كبير واليوم لم نكن في كامل لياقتنا ".









وأشار :"كان من الممكن أن ننهي المباراة في الكرة الأولى لمحمد مجدي أفشة لكن لم يكن هناك اللياقة لكي نقوم باستكمال اللقاء إلى النهاية".









وأوضح :"نعرف بأن سموحة يلعب على المرتدات وعلينا تقبل الهزيمة في مباراة اليوم".









وعن سبب الدفع بمحمد الشناوي قال :"سألت محمد الشناوي قبل المباراة وهل من الممكن أن يخوض المباراة وأبلغني بأنه جاهز وهو الحارس الأول لنا ولا يمكن توجيه اللوم له".









وزاد :"لن أضع الإصابات شماعة بعد الخسارة في مباراة اليوم لأننا لم نتحدث عنها عندما حققنا الفوز على الزمالك".









واختتم حديثه :"من الصعب الاعتماد على الناشئين ولا يوجد الوقت الكافي لكي نشاركهم في المباريات".