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السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:06 ص
السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق
ريهام على
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- حملة مكبرة للتعقيم والتطهير ومتابعة المصالح الحكومية بمدينة ابشواى والقري

- إزالة عدد 3 حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية وفك شدة خشبية لقواعد وسملات مخالفة

رئيس مدينة ابشواى رفع 245 طن قمامة ومخلفات وناتج تطهير خلال حملة مكبرة ومتابعة أعمال الكوبري المحوري

قال مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، إنه فور ورود معلومات له بنشوب حريق بمنطقة الصفراية أبو جنشو، وجه معدات الوحدة المحلية لمعاونة فريق قوات الدفاع المدني والشرطة للسيطرة على الحريق.

وتبين أن الحريق نشب بمنزل به نباتات عطرية بمنطقة الصفراية بابو جنشو، وتم السيطرة عليه بواسطة قوات الدفاع المدني والشرطة ومعدات الوحدة المحلية دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

كما تابع رئيس المدينة الأعمال الإنشائية للكوبري المحوري والثالث والأخير بالطريق الربع دائري بابشواي طريق النصارية العجميين ووجه سيادته بتكثيف الأعمال للتمكن من إنهاء أعمال رصف الطريق لفتح شريان مروري ضخم للقضاء على الزحام والاختناق المروري بالمدينة

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بإزالة حالتى تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية وفك شدة خشبية لقواعد وسملات مخالفة بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وقال مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أنه قد تم إزالة حالة بناحية حوض العالية بسنرو القبلية عبارة عن إعادة بناء وقد تم إزالتها من قبل عبارة عن أسوار بالبلوك والطوب الأحمر علي مساحه نصف قيراط تقريبا، بالإضافة إلي إزالة حالة بعزبة جيره بحوض يوسف الملاحظ علي مساحة نصف قيراط تقريبا عبارة عن أسوار وتقسيم حجرات بالداخل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تحت إشراف الأستاذة ريحاب محمد شاكر، سكرتيرة الوحدة وتأمين من مركز شرطة ابشواي بحضور النقيب كريم جمال.

كما تم فك شدة خشبية مخالفة عبارة عن قواعد وسملات على مساحة 60م خارج الحيز العمراني بحوض النجار الغربي بعزبة اللواج ارض ائتمان زراعي.

وفيما يخص أعمال منظومة النظافة وأعمال الصيانة الدورية لقسم الكهرباء، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات تمكنت خلالها من رفع 245 طن قمامة ومخلفات وناتج تطهير الترع والمصارف.
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)
السيطرة على حريق بأحد المنازل في الفيوم (صور)

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