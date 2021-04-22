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خبير مائي بعد مطالبة إثيوبيا بعودة المفاوضات: تحاول تحسين صورتها

الخميس 22/أبريل/2021 - 04:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية، تعليقا على المقترح المقدم من إثيوبيا لإنهاء حالة الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة، إن أديس أبابا تحاول تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي.

وأضاف "شراقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن مصر والسودان وإثيوبيا لم يتفقوا على قواعد الملء والتشغيل في السد، وهي ترفض وساطة اللجنة الدولية الرباعية في ملف السد".

وتابع أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائي: "إثيوبيا طلبت أن يكون للمراقبين الدوليين دورًا في ملف السد، ومصر أثبتت للعالم مراوغة أديس أبابا في هذا الملف، وقيامها بفتح بوابتين من السد كان إجباريًا وبعد كده سيقوم بغلقها لازم يقفل ويتلقى مياه الأمطار في شهر يوليو قبل أن تمر المياه من أعلى جسم السد وبعدها ستقوم بوضع الخرسانات".

واستطرد: "إدعاءات إثيوبيا بأن السد لا يضر كاذبة، لأنه على الأقل هيخزن 18.5 مليار، ولو كانت وصلت إلى مصر كنا زرعنا 3 ملايين فدان أرز لو كان تم تصديرها كانت هتستفيد مصر 10 مليار جنيه ودي أقل خسارة هتخسرها مصر حتى لو وفرتها من السد".

واستكمل حديثه: "يمكن تقبل أضرار بناء السد الإثيوبي إذا تم الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولكن إثيوبيا تحاول إزالة بعض الأشجار بمحيط السد ولكن لن يمكنهم إزالة كل الغطاء النباتين وقواعد الملء والتشغيل لابد أن تكون مبنية على دراسات ولكنها لم تتم".

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