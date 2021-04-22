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الموسيقات العسكرية تثير حماسة الجمهور وطلاب تنمية المواهب تتالق فى الليلة الكبيرة على مسرح النافورة
الخميس 22/أبريل/2021 - 12:13 ص
محمود حنفي
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برعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اطلقت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات برنامج الامسيات الرمضانية على مسرح النافورة والتى بدات وسط حشد جماهيرى التزم بالاجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا حرصا على السلامة العامة حيث قدم اوركسترا الموسيقات العسكرية بقيادة كل من المايسترو حسن فكري والمايسترو سامي مسعد تشكيلات موسيقية حركية فى ساحة الاوبرا اثارت حماسة الحضور بالاضافة الى مجموعة من المؤلفات العربية الوطنية والتراثية التى نالت الاعجاب والاستحسان كان منها موسيقي أسوان، محمد رسول الله ، بسم الله ، والله زمان يا سلاحي ،خلي السلاح صاحى، رايات النصر ، اسلمي يا مصر الى جانب عدد من الاعمال العالمية منها جرس الدهشة ، اسبانا كانا ، ماريكينا نارو وفالس روسي.
وتالق طلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد بالعرض الشهير الليلة الكبيرة من الحان الموسيقار الكبير سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين والذى ظهر للنور لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة وتناول مظاهر الاحتفال باحد الموالد الشعبية .
يذكر ان برنامج انشطة الاوبرا الرمضانية تشهد مجموعة من العروض المميزة لنجوم الموسيقى والغناء الى جانب مشاركات لعدد من الدول العربية والاسلامية التى تحتفل بالشهر المعظم فى مصر .
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