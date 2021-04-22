Advertisements

الموسيقات العسكرية تثير حماسة الجمهور وطلاب تنمية المواهب تتالق فى الليلة الكبيرة على مسرح النافورة

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements

برعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اطلقت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات برنامج الامسيات الرمضانية على مسرح النافورة والتى بدات وسط حشد جماهيرى التزم بالاجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا حرصا على السلامة العامة حيث قدم اوركسترا الموسيقات العسكرية بقيادة كل من المايسترو حسن فكري والمايسترو سامي مسعد تشكيلات موسيقية حركية فى ساحة الاوبرا اثارت حماسة الحضور بالاضافة الى مجموعة من المؤلفات العربية الوطنية والتراثية التى نالت الاعجاب والاستحسان كان منها موسيقي أسوان، محمد رسول الله ، بسم الله ، والله زمان يا سلاحي ،خلي السلاح صاحى، رايات النصر ، اسلمي يا مصر الى جانب عدد من الاعمال العالمية منها جرس الدهشة ، اسبانا كانا ، ماريكينا نارو وفالس روسي.


وتالق طلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد بالعرض الشهير الليلة الكبيرة من الحان الموسيقار الكبير سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين والذى ظهر للنور لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة وتناول مظاهر الاحتفال باحد الموالد الشعبية .


يذكر ان برنامج انشطة الاوبرا الرمضانية تشهد مجموعة من العروض المميزة لنجوم الموسيقى والغناء الى جانب مشاركات لعدد من الدول العربية والاسلامية التى تحتفل بالشهر المعظم فى مصر .

أخبار تهمك

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ 40 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يهاجم محمد الشناوي بعد مباراة سموحة

منذ نصف ساعة

الوضع مقلق.. مناشدة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن جائحة فيروس كورونا

منذ 43 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 10 ساعة

أهداف مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

12:29 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

12:01 ص

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر