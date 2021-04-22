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رانيا فريد شوقي عن جومانا ابنة لقاء سويدان: بنوتة موهوبة

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أشادت الفنانة رانيا فريد شوقي، بأداء الفنانة الشابة جومانا فؤاد، ابنة الفنانة لقاء سويدان واكدت أن مشاهدها مع الفنان احمد وفيق مميزة.


ونشرت صورة لها علي موقع الصور الشهير انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "حبيبتي ياجومانا بنوتة موهوبة وجميلة برافو علي المشهد انتي وأحمد وفيق حلو اوي امتعتونا".

وتدور أحداث مسلسل "ولاد ناس" حول علاقة الآباء بالابناء خاصة في مراحل الدراسة الاولي، ويراجع أولياء الأمور أنفسهم من جديد حول معاملتهم النفسية والتربوية لأبنائهم، خاصة بعدما تنقلب حياتهم رأسا على عقب بعد حادث أتوبيس المدرسة، ودخول عدد كبير من الطلبة غرفة العمليات بالمستشفى.


مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض متزامنا على عدة قنوات مصرية هي "النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.


الجدير بالذكر أن مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.

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