Advertisements

موسى بعد هزيمة الأهلي من سموحة: "الشناوي عمل فيها عنتر" (فيديو)

الخميس 22/أبريل/2021 - 06:21 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
شيماء حسن
Advertisements
انتقد الإعلامي أحمد موسى، اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد تسببه في الهدف الثاني لنادي سموحة وهزيمة فريقه في المباراة التي جمعت بين الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز وانتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "الشناوي عمل فيها عنتر، كان نايم، ايه اللي وقفك هنا، الأهلي هزم بسبب استهتار لأنه محدش بيحاسب، محدش يقدر يقرب من الشناوي، والفريق ضيع 20 جون".

وتجرع الأهلي الهزيمة أمام ضيفه سموحة بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد الأهلي we والمؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم الفريق السكندري أولا عن طريق محمد حليمو في الدقيقة 11، ونجح حسين الشحات في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة 33، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع خطف حسام حسن هدف الفوز لسموحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سموحة بوابة الفجر الفجر الشناوي الأهلي

أخبار تهمك

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لجماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

محمد الصباحي لـ"الفجر الرياضي" : سيد عبد الحفيظ مُعاقب.. والشعار "وقع مني"

منذ حوالي 4 ساعات

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

سموحة يخطف فوزا ثمينا من إنبي

بمناسبة مباراة الزمالك وسموحة.. صلاح عبد الله يداعب الجماهير

20 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة سموحة غدا بالدوري الممتاز

عقدة "صدقي" وسلسلة "اللا هزيمة" ضمن 10 أرقام مثيرة من تعادل الأهلي وسموحة

البنك الأهلي يخطف تعادلا مثيرا من سموحة

عاجل - سموحة يضرب شباك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

12:29 ص

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

01:32 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر