موسى بعد هزيمة الأهلي من سموحة: "الشناوي عمل فيها عنتر" (فيديو)

انتقد الإعلامي أحمد موسى، اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد تسببه في الهدف الثاني لنادي سموحة وهزيمة فريقه في المباراة التي جمعت بين الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز وانتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.





وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "الشناوي عمل فيها عنتر، كان نايم، ايه اللي وقفك هنا، الأهلي هزم بسبب استهتار لأنه محدش بيحاسب، محدش يقدر يقرب من الشناوي، والفريق ضيع 20 جون".





وتجرع الأهلي الهزيمة أمام ضيفه سموحة بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد الأهلي we والمؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



