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"روشتة رمضان".. 5 مخاطر للغضب في الشهر الكريم (إنفوجراف)

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:02 ص
إنفو
إنفو
منى صموئيل
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تقدم " الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.


تحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على "ماذا يفعل الغضب في رمضان"، حيث إن أضراره كالتالي:

_ من المعلوم أن الغضب يزيد من إفراز هرمون الأدرينالين في الجسم بمقدار كبير.

_ إذا ما حدث ذلك في أول الصيام ( أي أثناء هضم الطعام) فقد يضطرب الهضم ويسوء الامتصاص.

_ إذا حدث أثناء النهار تحول شيء من الجليكوجين في الكبد إلى سكر الجلوكوز ليمد الجسم بطاقة تدفعه للعراك، وهي بالطبع طاقة ضائعة.
 
_ يؤدي ارتفاع الأدرينالين إلى حدوث نوبة ذبحة صدرية عند المصابين بهذا المرض.

_ التعرض المتكرر للضغوط النفسية يزيد من تشكل النوع الضار من الكولسترول، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتصلب الشرايين.
"روشتة رمضان".. 5 مخاطر للغضب في الشهر الكريم (إنفوجراف)
"روشتة رمضان".. 5 مخاطر للغضب في الشهر الكريم (إنفوجراف)

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شهر رمضان بوابة الفجر الفجر الغضب

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