شديد قناوي : معسكر داخلي للمنيا ومباريات ودية استعدادا لعودة القسم الثاني







أعلن شديد قناوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، عن استأنف الفريق لتدريباته خلال شهر رمضان، حيث انطلقت التدريبات يوم الإثنين الماضي بتدريبات مسائية على ملعب المنيا الجديدة، وذلك للاستفادة من فترة توقف القسم الثاني .



وأكد قناوي أنه جاري الإعداد لدخول الفريق لمعسكر داخلي بدايةً من السبت القادم ؛ ليشمل تدريبات صباحية من الرابعة فجرًا بالجبل، وأخرى مسائية في تمام الساعة التاسعة بملعب النادي، على ان يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية مع فرق داخلية فور إنتهاء المعسكر.



والجدير بالذكر، أن فريق المنيا يملك 38 نقطة بعد تعادله مع الاعلاميين في الجولة 21 من الدوري، وذلك بفارق 7 نقاط عن المتصدر الشرقية للدخان.