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الوضع مقلق.. مناشدة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن جائحة فيروس كورونا

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:25 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
أمنية فوزي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع في شهر رمضان مقلق بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا، منوهًا بأن البيانات الرسمية لا تعكس الأعداد الواقعية لإصابات فيروس كورونا، بل الأعداد الواقعية على الأرض أكثر.

وأشار "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك زيادة ملحوظة في إصابات فيروس كورونا، مناشدًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة، والإجراءات الاحترازية، معلقًا: "الوضع الآن مقلق".

وتابع: "إذا استشعرنا أن هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات سنتخذها".

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نادر سعد فيروس كورونا الحكومة

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