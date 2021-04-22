جريمة السحور.. شقيق ضحية الاغتصاب على يد 4 بالمطرية يدلي بأقواله

استمعت مباحث القاهرة إلى أقوال شقيق المجني عليها ضحية الاغتصاب الجماعي في منطقة المطرية، حيث قال إن شقيقته "تقى"، 21 عاما، تعاني من إعاقة ذهنية منذ الصغر.





وأضاف شقيق المجني عليها، أنهم يوم الواقعة كانوا يتناولون وجبة السحور وعندما ذهبوا للنوم فتحت باب الشقة وخرجت منه، وعندما أستيقظوا بحثوا عنها في كل مكان، فوجدوها بجانب عقار مجاور لهم وعندما أبلغته بما حدث، حرر محضرا ضد المتهمين على الفور.