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جريمة السحور.. شقيق ضحية الاغتصاب على يد 4 بالمطرية يدلي بأقواله
الخميس 22/أبريل/2021 - 01:00 ص
داليا عادل
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استمعت مباحث القاهرة إلى أقوال شقيق المجني عليها ضحية الاغتصاب الجماعي في منطقة المطرية، حيث قال إن شقيقته "تقى"، 21 عاما، تعاني من إعاقة ذهنية منذ الصغر.
وأضاف شقيق المجني عليها، أنهم يوم الواقعة كانوا يتناولون وجبة السحور وعندما ذهبوا للنوم فتحت باب الشقة وخرجت منه، وعندما أستيقظوا بحثوا عنها في كل مكان، فوجدوها بجانب عقار مجاور لهم وعندما أبلغته بما حدث، حرر محضرا ضد المتهمين على الفور.
وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من "أحمد. ش"، يتهم فيه 4 أشخاص باغتصاب شقيقته 21 عامًا، بعد أن جردوها من ملابسها وتناوبوا في اغتصابها وفروا هاربين بعد فقدانها الوعي.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتمكنوا من القبض على اثنين من المتهمين سائقين ميكروباص، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.
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