زمالك 2006 يسحق الأهلي بالخمسة

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2006 على الأهلي ، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ، في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء ، بالجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين.





احرز الأهداف: عمر خضر في الدقيقة ١٣ من الشوط الاول ، وعزز أيمن أمير عبدالعزيز رصيد الأهداف بتسجيل الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين ٢٠ و٢٣ من نفس الشوط ، ثم أضاف عبدالرحمن علي الهدف الرابع في الدقيقة ٨ من الشوط الثاني ، قبل أن يسجل أيمن أمير عبدالعزيز الهدف الخامس في الدقيقة ١١ من الشوط ذاته .





وسيطر الزمالك على مجريات المباراة بشكل شبه كامل ، سواء الشوط الأول الذي تواجد الأبيض طوال الوقت داخل مرمي الأهلي ، كذلك الشوط الثاني سيطر أبناء النادي على معظم اوقاته.



