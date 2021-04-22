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زمالك 2006 يسحق الأهلي بالخمسة

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
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فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2006 على الأهلي ، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ، في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء ، بالجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين.

احرز الأهداف: عمر خضر في الدقيقة ١٣ من الشوط الاول ، وعزز أيمن أمير عبدالعزيز رصيد الأهداف بتسجيل الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين ٢٠ و٢٣ من نفس الشوط ، ثم أضاف عبدالرحمن علي  الهدف الرابع في الدقيقة ٨ من الشوط الثاني ، قبل أن يسجل أيمن أمير عبدالعزيز الهدف الخامس في الدقيقة   ١١ من الشوط ذاته .

وسيطر الزمالك على مجريات المباراة بشكل شبه كامل ، سواء الشوط الأول الذي تواجد الأبيض طوال الوقت داخل مرمي الأهلي  ، كذلك الشوط الثاني  سيطر أبناء النادي على معظم اوقاته.

ويقود الفريق  أحمد كمال  مديرا فنيا  ، ويعاونه احمد عبدالله ، احمد الميرغني ،  محمد عبدالجواد مدرب حراس مرمى ،  سيد صلاح إداري الفريق ، يحيي الشرقاوي مخطط الأحمال،  وأشرف محمود علاج طبيعي .

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