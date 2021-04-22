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ما عقوبة الجهر بالإفطار في نهار رمضان؟ داعية أزهري يُجيب (فيديو)
الخميس 22/أبريل/2021 - 05:46 ص
شيماء حسن
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كشف الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر، عقوبة الجهر بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك، موضحا: "أصبحنا نمشي ونشوف ناس مفطرة في رمضان عيني عينك ومن الممكن أن يفتخروا بالإفطار جهارًا في نهار رمضان دون أن يكون عندهم عذر".
وقال "المالكي" خلال لقائه ببرنامج "بيت دعاء" المذاع على فضائية "تن": "أصحاب الأعذار سواء المرأة التي عندها عذر أو الرجل الكبير المريض يحافظون على حرمة رمضان، ولكن أصبحنا نرى بعض الشباب تفتخر بالإفطار وهذا من أكبر الذنوب ورد فيه من الوعيد ما يتفتت له الأكباد".
وتابع العالم الأزهي: "الدهر كله لا يعوض إفطار يوم واحد في رمضان بدون عذر، والصيام فرض وأمر جازم فرضه الله على عباده، يقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصومه يعني هذا أمر جازم، والصوم هو لله يجزي به ويقول سبحانه عز وجل إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب".
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