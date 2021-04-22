ريال مدريد يهزم قادش ويرتقي لصدارة الدوري الإسباني

ارتقى ريال مدريد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (مؤقتاً)، بعدما حقق فوزا كبيراً ومستحقاً 3- صفر على مضيفه قادش الأربعاء في المرحلة الـ31 للمسابقة.





ارتفع رصيد الريال إلى 70 نقطة في القمة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه جاره اللدود أتلتيكو مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يواجه ضيفه هويسكا غداً الخميس في المرحلة ذاتها.





في المقابل، تجمد رصيد قادش عند 36 نقطة في المركز الـ13.





جاءت أهداف الريال الثلاثة في غضون 10 دقائق، حيث افتتح كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ألفارو أودريوزولا الهدف الثاني في الدقيقة.33



