Advertisements

ريال مدريد يهزم قادش ويرتقي لصدارة الدوري الإسباني

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
ارتقى ريال مدريد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (مؤقتاً)، بعدما حقق فوزا كبيراً ومستحقاً 3- صفر على مضيفه قادش الأربعاء في المرحلة الـ31 للمسابقة.

ارتفع رصيد الريال إلى 70 نقطة في القمة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه جاره اللدود أتلتيكو مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يواجه ضيفه هويسكا غداً الخميس في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد قادش عند 36 نقطة في المركز الـ13.

جاءت أهداف الريال الثلاثة في غضون 10 دقائق، حيث افتتح كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ألفارو أودريوزولا الهدف الثاني في الدقيقة.33

وعاد بنزيمة لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الثالث للريال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 40، ليقود الفريق الملكي لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله بدون أهداف مع مضيفه خيتافي.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ ساعة

الوضع مقلق.. مناشدة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن جائحة فيروس كورونا

منذ 41 دقيقة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أحمد موسى يهاجم محمد الشناوي بعد مباراة سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ 37 دقيقة

أهداف مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

12:29 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

12:01 ص

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر