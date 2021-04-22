مدير "أطفال وكبار بلا مأوى": فرق العمل لديها خطة شهرية

قال حسني يوسف سليمان، مدير المشروع القومي أطفال وكبار بلا مأوى، إن وحدات فرق العمل لديها خطة شهرية بجنوب، وشرق، ووسط، وغرب، وشمال المحافظات وكل وحدة منهم تعمل من يوم 1 حتى 31 بالشهر بنقاط معروفة تتحرك فيهم، بالتاريخ والساعة وعنوان الشارع الذي تعمل به، وبعد ذلك تنتقل إلى الشارع الآخر.





وأشار "حسني" في تصريح لبوابة " الفجر "، إلى إنه تتوقف استجابه الأطفال حول مهارة الأخصائي الاجتماعي الذي يتعامل معهم بعد تدريبهم بشكل كامل علي عدم اليأس من الطفل.





وأوضح أنه يتم تدريب الأخصائيين علي أساليب ومداخل معينة مع الطفل وهذه نسبة استجابتهم عليه، ولكن هناك بعض الأطفال الذين لم يستجيبو وهم الأطفال الذين يقودون باقي أطفال الشارع ونسبتهم قليلة".





وأكد: "البلاغات ترد إلينا من باب الشكاوي بمجلس الوزراء، أو علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي، أو على صفحة الفيس بوك الخاصة بالبرنامج، أو على خط نجدة الطفل 16000، أو على الخط الساخن للوزارة 16439، ويتم التعامل مع أي بلاغات فورا.





ويعمل برنامج أطفال وكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي على حماية الأطفال بلا مـأوى مـن خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم ودمجهم في المجتمـع تمشيا مـع سياسـة الوزارة التي تعتمـد علـى تجفيف المنابـع والتدخـل الفـوري للحد من الظاهرة.



