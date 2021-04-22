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عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قرارا ناريا ضد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد الخسارة في مباراة اليوم أمام سموحة.

وخسر الأهلي في مباراة اليوم أمام ضيفه سموحة بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ستاد السلام والمؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر مسؤولو النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على اللاعبين بعد الخسارة في لقاء اليوم وفقدان النقاط الثلاث.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بإبلاغ اللاعبين بالعقوبة  المالية التي تم توقيعها عليهم في غرفة خلع الملابس.

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