باستثمارات بلغت 83 مليار جنيه.. كيف ساهمت "الإسكان" في تنمية محافظات الصعيد؟

تحظى محافظات الصعيد باهتمام بالغ من قبل الدولة المصرية، إذ يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا، ويوجه دائما بتنميتها، وتلبية حاجة مواطنيها، الذين عانوا من الإهمال على مدى سنوات طويلة.





وتسعى الحكومة بخطوات متسارعة إلى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل في تلك المحافظات، تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تنمية جميع محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بمختلف القطاعات، وخصوصا القطاعات الحيوية والمهمة، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة المواطنين اليومية، وتكفل لهم حقهم في الحياة الكريمة.





ومن بين القطاعات التي استثمرت فيها الدولة المصرية، قطاع الإسكان، الذي ساهم وبشكل كبير في تنمية محافظات الصعيد، من خلال إقامة الكثير من المشروعات المختلفة.





فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " كيف ساهمت وزارة الإسكان في تنمية محافظات الصعيد:





- بلغ إجمالي الاستثمارات التي أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظات الصعيد، منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد في العام 2014 وحتى الآن، 83 مليار جنيه، لإقامة المشروعات التنموية المختلفة، التي يتم تنفيذها، من أجل تحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية بصعيد مصر.





- اهتمت الدولة بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع.





- تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة.





- تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المناطق العشوائية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالي صعيد مصر.





إجمالي الاستثمارات في الصعيد

- أما عن إجمالي الاستثمارات بمحافظات الصعيد فهي موزعة على النحو التالي:





21.057 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لإنشاء 130892 وحدة سكنية.





390.5 مليون جنيه في قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية.





11.893 مليار جنيه في قطاع الطرق لتنفيذ 931 كيلومترًا طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة.





43.595 مليار جنيه في قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعا لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و1654 مشروعًا لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة.





5.504 مليار جنيه في قطاع الخدمات لإنشاء 526 مبنى خدميا.





3 محاور لتنمية محافظات الصعيد

- تعمل وزارة الإسكان على تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، على النحو التالي:





المحور الأول: يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية.





المحور الثاني: تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة "الأجيال السابقة"، وذلك بتكلفة 26 مليار جنيه.



