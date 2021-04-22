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إلهام شاهين: أحب إرتداء القفطان في رمضان

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الفنانة إلهام شاهين، صوره جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .


ارتدت شاهين، قفطان لونه أبيض مطرز باللون الأزرق من تصميم مصممة الازياء أحلام شاهين، وضعت مكياج مناسب للون بشرتها، علقت على الصورة قائله"مصممة الازياء أحلام شاهين ..ذوقك رائع وإسمك جميل وأنا بحب جدا ارتداء القفطان في رمضان".


ويذكر ان اخر اعمال الهام الدرامية، مسلسل "زي القمر" الذي عرض قبل شهر رمضان،جاء في صالح العمل، وذلك بعدما بدأ عرض حلقاته خلال شهر مارس، الذي يعد شهر المرأه ويضم يوم المرأه العالمي،لافته انها كانت ترغب أن يبدأ عرض العمل،مع بداية شهر مارس ولكن لم يحدث ذلك،بدأ عرض حلقات المسلسل بداية من 20 مارس.

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