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إلهام شاهين: أحب إرتداء القفطان في رمضان
الخميس 22/أبريل/2021 - 12:32 ص
منار داود
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نشرت الفنانة إلهام شاهين، صوره جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .
ارتدت شاهين، قفطان لونه أبيض مطرز باللون الأزرق من تصميم مصممة الازياء أحلام شاهين، وضعت مكياج مناسب للون بشرتها، علقت على الصورة قائله"مصممة الازياء أحلام شاهين ..ذوقك رائع وإسمك جميل وأنا بحب جدا ارتداء القفطان في رمضان".
ويذكر ان اخر اعمال الهام الدرامية، مسلسل "زي القمر" الذي عرض قبل شهر رمضان،جاء في صالح العمل، وذلك بعدما بدأ عرض حلقاته خلال شهر مارس، الذي يعد شهر المرأه ويضم يوم المرأه العالمي،لافته انها كانت ترغب أن يبدأ عرض العمل،مع بداية شهر مارس ولكن لم يحدث ذلك،بدأ عرض حلقات المسلسل بداية من 20 مارس.
ارتدت شاهين، قفطان لونه أبيض مطرز باللون الأزرق من تصميم مصممة الازياء أحلام شاهين، وضعت مكياج مناسب للون بشرتها، علقت على الصورة قائله"مصممة الازياء أحلام شاهين ..ذوقك رائع وإسمك جميل وأنا بحب جدا ارتداء القفطان في رمضان".
ويذكر ان اخر اعمال الهام الدرامية، مسلسل "زي القمر" الذي عرض قبل شهر رمضان،جاء في صالح العمل، وذلك بعدما بدأ عرض حلقاته خلال شهر مارس، الذي يعد شهر المرأه ويضم يوم المرأه العالمي،لافته انها كانت ترغب أن يبدأ عرض العمل،مع بداية شهر مارس ولكن لم يحدث ذلك،بدأ عرض حلقات المسلسل بداية من 20 مارس.
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