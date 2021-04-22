Advertisements

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس 10 رمضان

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 22 إبريل 2021، تاسع أيام رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء.
- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.
- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.
أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس 10 رمضان
أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس 10 رمضان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

منذ حوالي 3 ساعات

أهداف مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى يهاجم محمد الشناوي بعد مباراة سموحة

منذ ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

الوضع مقلق.. مناشدة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن جائحة فيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء

بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس 8 رمضان

أمطار ورياح على هذه المناطق.. مفاجآت بشأن طقس اليوم

انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد المقبل

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

بدرجات الحرارة.. مفاجأة من الأرصاد حول طقس الأربعاء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

12:29 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

12:01 ص

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر