اللبنانية ريم الشريف تكشف عن أغنيتها باللهجة العراقية خلال حفل إفطار بدبي .. وأصدقائها يحتفلون بعيد ميلادها









كشفت الفنانة اللبنانية ريم الشريف عن استعدادها لإطلاق أغنية عراقية بعنوان "طمني عنك حب" وذلك مأدبة إفطار إقامتها بأحد فنادق دبي بحضور الفنان يعقوب شاهين وخبير التجميل بوبا بالإضافة إلى أصدقائها المقربين .





"طمني عنك يا حب" من كلمات رامي العبودي وألحان الفنان نور الزين وتوزيع عمر الصباغ وسيتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد، وسيتضمن الكليب لوحات راقصة من إبداع نديم شرفان وتنفيذ فرقته الاستعراضية، يشار إلى أن هذه الأغنية من إنتاج "لايف ستايلز أستوديو" في ثاني تعاون يجمع ريم مع هذه الشركة بعد أغنية "قومي وقفي يا بيروت".





وقالت ريم : "أحضر الكثير من المشاريع الفنية الجديدة، وأنا أصلاً زرت دبي لإتمام الاتفاقات الجديدة، وسأعود إلى بيروت لتصوير عمل جديد"، وكانت ريم قد خضعت لجلسة تصوير خاصة في دبي تضمنت 4 إطلالات مختلفة .





وعقب الأفطار قام أصدقاء ريم بمفاجأتها بالإحتفال بعيد ميلادها قبل أسبوع عن موعده، وانهالت المعايدات على ريم في وسائل التواصل الاجتماعي مما اضطر ريم لتشكر الجميع وتوضح بأنها فوجئت بأصدقائها وهم يستبقون الاحتفال بعيد ميلادها.



