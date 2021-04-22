Advertisements

اللبنانية ريم الشريف تكشف عن أغنيتها باللهجة العراقية خلال حفل إفطار بدبي .. وأصدقائها يحتفلون بعيد ميلادها

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements


كشفت الفنانة اللبنانية ريم الشريف عن استعدادها لإطلاق أغنية عراقية بعنوان "طمني عنك حب" وذلك مأدبة إفطار إقامتها بأحد فنادق دبي بحضور الفنان يعقوب شاهين وخبير التجميل بوبا بالإضافة إلى أصدقائها المقربين . 

"طمني عنك يا حب" من كلمات رامي العبودي وألحان الفنان نور الزين وتوزيع عمر الصباغ وسيتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد، وسيتضمن الكليب لوحات راقصة من إبداع نديم شرفان وتنفيذ فرقته الاستعراضية، يشار إلى أن هذه الأغنية من إنتاج "لايف ستايلز أستوديو" في ثاني تعاون يجمع ريم مع هذه الشركة بعد أغنية "قومي وقفي يا بيروت". 

وقالت ريم : "أحضر الكثير من المشاريع الفنية الجديدة، وأنا أصلاً زرت دبي لإتمام الاتفاقات الجديدة، وسأعود إلى بيروت لتصوير عمل جديد"، وكانت ريم قد خضعت لجلسة تصوير خاصة في دبي تضمنت 4 إطلالات مختلفة .

وعقب الأفطار قام أصدقاء ريم بمفاجأتها بالإحتفال بعيد ميلادها قبل أسبوع عن موعده، وانهالت المعايدات على ريم في وسائل التواصل الاجتماعي مما اضطر ريم لتشكر الجميع وتوضح بأنها فوجئت بأصدقائها وهم يستبقون الاحتفال بعيد ميلادها. 

وشهدت مأدبة الإفطار أحاديثاً مختلفة جمعت بين الفنانة ريم وضيفها الفنان يعقوب شاهين، لا سيما عن أبرز التطورات التي يشهدها سوق الأغنية العربية، حيث أخبرها يعقوب عن تفاصيل تصوير أغنية الجديدة، واتفقا أن يفكرا جدياً في تعاون فني بينهما بعد أن يطرح كل منهما جديدهما.

أخبار تهمك

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ 38 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ ساعة و 17 دقيقة

أهداف مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يهاجم محمد الشناوي بعد مباراة سموحة

منذ نصف ساعة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 3 ساعات

الوضع مقلق.. مناشدة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن جائحة فيروس كورونا

منذ 41 دقيقة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة و 8 دقيقة

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ ساعة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

12:29 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

12:01 ص

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر