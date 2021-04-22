أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة في اغتيال الضابط محمد مبروك



كما وجه التحية إلى الفنان إياد نصار، على أداء دوره في مسلسل الاختيار وتجسيد شخصية الشهيد البطل الضابط بالأمن القومي محمد مبروك والذي تم اغتياله اليوم خلال أحداث الحلقة.



واستكمل حديث "شكرا إياد نصار، وشكرًا لجميع أبطال المسلسل، عاملين حالة حقيقية، جماعة الإخوان الإرهابية رصدت تحركات الشهيد لاغتياله قبل موعد شهادته في المحكمة، وتظاهرت أمام منزل الشهيد بساعتين".



واستطرد " فريد الديب كشف عن شهادة محمد مبروك خلال مرافعته في محاكمة القرن وأكد أن هذه الشهادة كانت السبب في وفاته لأنه كان الشهيد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسي، وهذا المسلسل يقول حقائق كثيرة، والشعب رفض التصالح على دماء شهداء المصريين".

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن حلقة مسلسل الاختيار2 اليوم كشفت الإرهابي الخائن محمد عويس الضابط المفصول من مرور القاهرة صديق الضابط الشهيد محمد مبروك الذي قتل بعد وشاية منه، مؤكدًا أنه دفع ثمن كشفه لأكبر قضية لتخابر الجماعة الإرهابية مع جهات أجنبية.وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "الشهيد البطل محمد مبروك أحد رجال الأمن الوطني كان يتابع نشاط جماعة الإخوان منذ التسعينيات، ودرس تاريخ الجماعة الإرهابية".وتابع "الشهيد مبروك رصد المكالمة في 21 يناير من عام 2011 بين أحمد عبد العاطي ومحمد مرسي حتى بعدما أصبح رئيسًا للجمهورية، وفي مارس 2011 تم اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة ودخلوا مكتب الشهيد مبروك وسرقوا شرائط هذه القضية، ولكنه كان يحتفظ بملف القضية لأنه كان لديه معلومات بأنه سيتم اقتحام جهاز أمن الدولة خاصة أن هناك بعض من وسائل الإعلام كانت تدعم هذه الجماعة خلال حكمهم".وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية سرقت شرائط قضية التخابر من مكتب الشهيد البطل محمد مبروك، مؤكدًا أن محمد مرسي وعصابته الإرهابية كانت تعمل ضد الوطن وعضو مجلس شورى الإخوان كان يبلغ الأمن بتفاصيل اجتماعاتهم.