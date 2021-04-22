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أحمد موسى يهاجم محمد الشناوي بعد مباراة سموحة

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:38 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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شن الإعلامي أحمد موسى هجوماً حاد على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، عقب خسارة الأحمر أمام سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وقال "موسى" عبر قناة "صدى البلد" :  محمد الشناوي سبب خسارة الأهلي اليوم أمام سموحه في الدوري، مش هنضحك على بعض لازم يتعاقب.

واضاف : محمد الشناوي عاملي فيها عنتر ومش دريان مش معقول يعني ده انت كابتن النادي الأهلي، لازم يبقى في عقاب بسبب الاستهتار ده.

وأتم الإعلامي أحمد موسى حديثه : هل في مسئول في الأهلي هيقدر يقرب لمحمد الشناوي ويعاقبه، خلاص الأهلي اتغلب.

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