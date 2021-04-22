شاهد.. مدحت العدل يكشف عن أسرار مشروع مسلسل عمرو دياب الجديد

كشف السيناريست مدحت العدل، حقيقة اعتذار المطرب عمرو دياب عن مسلسل من إنتاج العدل جروب.





وقال "العدل" في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "لم يعتذر عن مسلسلي، وده كان مشروع إنتاجي ليس خاص بكتابة النص من جانبي".





وأضاف: "أشك أن عمرو يعمل مسلسل 30 حلقة لأنه لا عنده الجهد أو الوقت للقيام بذلك، وبقالنا فترة بنسمع عن مشروع عمرو دياب حتى سامي العدل الله يرحمه قال هدفع 50 مليون جنيه لو اتعمل، جايز يعمل مشروع على منصة نتفيلكس لأن المسلسلات عليها بتكون أربع حلقات أو ستة لا تزيد عن ذلك".





ومن ناحية أخرى أكد أنه حال كونه مسؤولا في نقابة الممثلين لن يلغي الرقابة على الأعمال الدرامية، منتقدا تراجع نقابة الممثلين عن عقوبة من محمد رمضان بعد صورة مع إسرائيليين، قائلا: "هذه سقطه نقابيه يا إما تأخذ موقف يا تبقى قده يا متخدوش، وكان يجب على محمد رمضان احترامًا للنقابة أن يتقدم باعتذار لها".





وكشف عن أنه اعتذر عن كتابة "نسر الصعيد" لتدخل الفنان محمد رمضان في اعمال الكتابة، مؤكدا أنه لن يقبل العمل بهذه الطريقة، كما أشار إلى أن مشكلة السينما في مصر والعالم في كتابة الأعمال الدرامية والسينمائية، ولكننا نمتلك مخرجين ومنتجين وممثلين جيدًا على أعلى مستوى، بينما الكاتب الجيد الذي يحمل ثقافة متعددة قليل، والكتابة عمله نادرة.



