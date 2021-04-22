Advertisements

فهد المولد: برنامج رامز عقله طار ليس تمثيل

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
كشف اللاعب فهد المولد نجم المنتخب السعودي، عن حقيقة التمثيل في برنامج "رامز عقله طار" ، الذي يقدمه النجم رامز جلال.


فشارك فهد جمهوره، بمقطع فيديو صغير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تيك توك" ، يقص فيه تجربته في البرنامج ، فأقسم أنه لا يوجد تمثيل في البرنامج، وكل ما حدث حقيقة، وان إعتقاد الناس خطأ عندما يقولون أن الضيف يعلم بالمقلب، فهذا الكلام ، لا أساس له من الصحة.


يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

أخبار تهمك

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى يهاجم محمد الشناوي بعد مباراة سموحة

منذ ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الوضع مقلق.. مناشدة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن جائحة فيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

أهداف مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ ساعة و 14 دقيقة

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

12:29 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

12:01 ص

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر