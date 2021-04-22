فهد المولد: برنامج رامز عقله طار ليس تمثيل





فشارك فهد جمهوره، بمقطع فيديو صغير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تيك توك" ، يقص فيه تجربته في البرنامج ، فأقسم أنه لا يوجد تمثيل في البرنامج، وكل ما حدث حقيقة، وان إعتقاد الناس خطأ عندما يقولون أن الضيف يعلم بالمقلب، فهذا الكلام ، لا أساس له من الصحة.





يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

كشف اللاعب فهد المولد نجم المنتخب السعودي، عن حقيقة التمثيل في برنامج "رامز عقله طار" ، الذي يقدمه النجم رامز جلال.