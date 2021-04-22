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أمير كرارة يتصدر تريند "تويتر" بعد الحلقة التاسعة من "نسل الأغراب"

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدر النجم أمير كرارة، موقع التدوينات المصغرة"تويتر" بعد انتهاء الحلقة 9 من مسلسل نسل الأغراب, وجاءت التعليقات كالتالي: "‏مسلسل ‎#نسل_الاغراب عدي كل التوقعات #مشهد_الخناقة ابداع حرفيا #احمد_السقا و #امير_كرارة مبدعين رمضان 2021".


مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

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