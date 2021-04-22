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الداخلية يخسر من سيراميكا في ثاني الوديات

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل
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انتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريق الداخلية وفريق سيراميكا، في ثاني مباراته الودية، والتي أقيمت على ملعب حرس الحدود في التاسعة ونصف مساء اليوم الأربعاء، وانتهت بفوز سيراميكا بهدفين نظيفين استعداداً لعودة المباريات الرسمية .

وجاءت أهداف المباراة عن ميدو جابر، وينفول .

وكان فريق الداخلية قد خسر أمام فريق البنك الاهلي، أمس الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة بالملعب الفرعي، والتي انتهت بفوز فريق البنك الأهلي بهدف للاشيء أحرزه كريم بامبو في شوط المباراة الأول .

وكان فريق الداخلية قد عاد للتدريبات يوم 14 أبريل الجاري على ملعب السكة الحديد عقب الحصول على راحه استمرت أسبوعين منذ المباراة الأخيرة أمام فريق السكة الحديد، والتي انتهت بفوز السكة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 9 أبريل الجاري على ملعب استاد السويس الجديد ضمن فعاليات الجولة الـ21 .

يتبقى للداخلية 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من الترسانة وبتروجت والمريخ ومنتخب السويس وزد وطنطا وجمهورية شبين والزرقا وسرس الليان .

ويحتل الداخلية المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 35 نقطة جيث خاض 21 مباراة حقق خلالهم 8 إنتصارات فقط، كما تعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وله 23 اهداف وإستقبل مرماه 19 هدف.

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