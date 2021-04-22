عبد الدايم : الراحل أحد اجمل الوجوه الشعرية لجيل السبعينيات





نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الشاعر والناقد الدكتور محمود نسيم الذى غيبه الموت مساء الاربعاء 21 ابريل وقالت ان الراحل أحد اجمل الوجوه الشعرية لجيل السبعينيات ، مشيرة الى اسلوبه المتفرد فى معالجة العديد من الموضوعات التى تناولها بكلماته ، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته .





يذكر ان الشاعر والناقد الدكتور محمود نسيم حصل على الليسانس في الفلسفة من كلية الآداب جامعة عين شمس 1980 والماجستير من أكاديمية الفنون بالقاهرة 1994، عمل مدرسًا بكلية التربية النوعية بطنطا والعباسية، وعضواً بلجان تحكيم وقراءة نصوص إدارة المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، أسس مجلة (كتابات) مع الشاعرين رفعت سلام، وشعبان يوسف، كما أنه عضو مؤسس بجماعة (إضاءة 77) ، نشر قصائده في عدد من الصحف والمجلات المصرية، وشارك في أغلب المهرجانات العربية والمحلية المتخصصة كما ترجمت بعض قصائده إلى اللغة الإنجليزية.



