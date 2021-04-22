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نادر سعد: وجدنا ترحابًا غير عادي من الأشقاء في ليبيا (فيديو)

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:52 ص
نادر سعد
نادر سعد
أمنية فوزي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الأمس إلى الشقيقة ليبيا كانت من أهم الزيارات الخارجية.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،: "لم يحدث أن زار الدولة الليبية وفد بهذا المستوى وبهذا العدد".

وأضاف: "وجدنا ترحاب غير عادي من الأشقاء في ليبيا، وترحاب لعودة العمالة المصرية.. ويهمنا عودة العمالة ولكن يهمنا أيضًا توفيق أوضاعهم".

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نادر سعد مصر ليبيا العمالة المصرية

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