إياد نصار يغير صورة ملفه الشخصي إلي صورة الشهيد محمد مبروك

غيَر الفنان إياد نصار، صورة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بـ صورة الشهيد محمد مبروك؛ تزامنا مع عرض الحلقة 9 من مسلسل الاختيار2 والتي توثق حادث استشهاده.





ووثقت الحلقة التاسعة لمسلسل الاختيار 2، حادث استشهاد الضابط محمد مبروك (إياد نصار) بعد ترصد عناصر إرهابية له منذ خروجه من منزله، واعترضوا سيارته وأمطروها بوابل من النيران.







يذكر أن مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.





وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.