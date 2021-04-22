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بيان مهم من الأرصاد حول طقس اليوم الخميس

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 22 إبريل 2021، تاسع أيام رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس حار على جنوب سيناء.

- طقس حار على شمال الصعيد.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.
بيان مهم من الأرصاد حول طقس اليوم الخميس
بيان مهم من الأرصاد حول طقس اليوم الخميس

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