بيان مهم من الأرصاد حول طقس اليوم الخميس



- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.





- طقس معتدل على السواحل الشمالية.



- طقس حار على جنوب سيناء.



- طقس حار على شمال الصعيد.





- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:





- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس معتدل على جنوب سيناء.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.



- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 22 إبريل 2021، تاسع أيام رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.حالة الطقس نهارًا: