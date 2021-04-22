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أول تعليق من ليفربول بعد انسحابه من السوبر الأوروبي

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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قدم جون هنري مالك ليفربول الإنجليزي اعتذاره لجماهير النادي ولاعبي الفريق بالإضافة إلى الألماني يورجن كلوب بعد أزمة مشاركة الريدز في دوري السوبر الأوروبي.
وكان ليفربول من ضمن الأندية الإنجليزية الستة التي أعلنت تأسيس دوري السوبر الأوروبي يوم الأحد قبل أن تعلق هذه الأندية انسحابها رسمياً وهي قطبي مانشستر وتشيلسي وتوتنهام وآرسنال.
وعبر مقطع فيديو نشره حساب ليفربول الرسمي, قال هنري:" أريد أن أعتذر لمدربنا يورجن كلوب وللاعبين ولكل من يعمل بجد في ليفربول لجعل جماهيرنا فخورة".
وأضاف:" أنا آسف وأنا وحدي المسئول عن هذه الأجواء السلبية غير الضرورية في اليومين الأخيرين ".
اختتم هنري تصريحاته قائلا:" تلك الخطط بشأن السوبر ليج لم تكن لتستمر بدون الجماهير، لقد استمعت لكم، عملنا جاهدًا لتطوير النادي ولم ننتهي بعد، لن أنسى أبدًا ما حدث ".




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