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تغيير في خط دفاع الزمالك لتعويض محمود علاء

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يحل الزمالك ضيفاً ثقيلا على الإنتاج الحربي في تمام التاسعة والنصف مساء الخميس، الثاني والعشرين من أبريل الجاري على ملعب الأهلي وى السلام، في إطار الجولة ال 16 من الدوري المصري الممتاز.
ويستعد الفارس الأبيض لخوض مرانه الأخير اليوم، قبل إعلان الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق للدخول في المعسكر.

 ومن المقرر أن يدفع المدير الفني للزمالك بارتيس كارتيرون بمحمد عبدالغني في خط الدفاع، لتعويض غياب محمود علاء، بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء الفريق أمام  النادي الأهلي، والذي انتهى لصالح الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف، ليغيب على إثرها عن مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي.
ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 15 مباراة حيث استطاع الإنتصار في 10لقاءات وتعادل في 3 بينما تلقى الهزيمة في 2.

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