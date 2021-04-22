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كريمة: الأزهر أفتى بجواز إفطار الجيش المصري في 6 أكتوبر ولكنهم واصلوا الصيام (فيديو)

الخميس 22/أبريل/2021 - 06:00 ص
الشيخ أحمد كريمة
الشيخ أحمد كريمة
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن اقسام الشرطة في كل أنحاء مصر لم تسجل حادثة واحدة في يوم السادس من اكتوبر، معقبًا:" كان في حالة سكوت غريبة"

وأضاف "كريمة"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الازهر الراحل قبل نصر اكتوبر طلب لقاء عاجل مع الرئيس محمد أنور السادات، وأخبره بانه رأى في المنام قبل الفجر النبي محمد يعبر قناة السويس، ويكبر:" الله أكبر"، فقال الرئيس السادات: "اكتم هذه الرؤية يا شيخ ولا تخبرها لأحد".

ولفت إلى أن شيخ الأزهر أفتى للرئيس السادات بإمكانية إفطار الجيش المصري في رمضان حال حدوث معركة، ومع بداية معركة السادس من أكتوبر تم إذاعة فتوى شيخ الأزهر لعموم الجيش المصري، ولكن المفاجأة بأن معظم الجيش المصري أصر على مواصلة الصيام رغم المعركة.

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بوابة الفجر الفجر 6 أكتوبر

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