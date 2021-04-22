متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها





كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل توقيع اتفاقية لتصنيع لقاح فيروس كورونا بمصر، موضحًا أن مصر لديها بنية أساسية تؤهلها لتصنيع لقاحات كورونا.



وأشار "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن مصر هي أول دول إفريقية توقع اتفاق تصنيع اللقاحات محليًا.



وتابع: "خلال شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن سيتم تصنيع 2 مليون جرعة لقاح"، مستكملًا: "نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا".



وقال المستشار نادر سعد، إن الوضع في شهر رمضان مقلق بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا، منوهًا بأن البيانات الرسمية لا تعكس الأعداد الواقعية لإصابات فيروس كورونا، بل الأعداد الواقعية على الأرض أكثر.



وأشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة في إصابات فيروس كورونا، مناشدًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة، والإجراءات الاحترازية، معلقًا: "الوضع الآن مقلق"، متابعًا: "إذا استشعرنا أن هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات سنتخذها".

